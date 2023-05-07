Dr. Fazıl Küçük Müzesi Yönetim Kurulu yeniden oluşturuldu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Mayıs 7, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Dr. Fazıl Küçük Müzesi Yönetim Kurulu yeniden oluşturuldu

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Dr. Fazıl Küçük Müzesi Yönetim Kurulu yeniden oluşturuldu.

Dr. Fazıl Küçük Müzesi Yönetim Kurulu yeniden oluşturuldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, kurul şu isimlerden oluşturuldu:


“1. Sibel Yemenicioğlu Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü Temsilcisi (Başkan) 2. Onur Cömert İçişleri Bakanlığı Temsilcisi (Üye) 3. Havva Kozok  Maliye Bakanlığı Temsilcisi (Üye) 4. Hicran Demirkan Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Temsilcisi (Üye) 5. Nihat Ekizoğlu Dr. Fazıl Küçük Vakfı Temsilcisi (Üye).”

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Tags:Dr. Fazıl Küçük Müzesi Yönetim Kurulu
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