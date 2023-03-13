Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, DAÜ Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda eğitimlerine devam ediyor

Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, Gazimağusa Belediyesi iş birliği ile Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda eğitimlerine devam ediyor. Öğrencilerin laboratuvar ve uygulama derslerinin bir kısmı ise DAÜ kampüsünde yürütülmeye başlandı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, DAÜ’nün laboratuvar ve derslikleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen okullar tarafından kullanıma başlandı.

Bu çerçevede, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda eğitimlerine devam ederken, laboratuvar ve uygulama derslerinin bir kısmını ise DAÜ kampüsünde yürütüyor.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın konuyla ilgili açıklamasında, DAÜ’nün bir devlet üniversitesi olarak başta öğrenciler olmak üzere, halkın da ihtiyaçlarının giderilmesine katkıda bulunmak üzere yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti. Hocanın “Tüm paydaşlarımız ve halkımızın katkısı ile yeni dönem başlangıcında, depremden etkilenen ve üniversitemize gelen öğrencilerimizin ihtiyaçları karşılanırken, özellikle Gazimağusa’da bulunan okul binalarının değerlendirilmesi ve eğitime hazır hale getirilmesi süreçlerine ilk günden itibaren aktif destek verilmektedir. Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri bu sabah Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda ders başı yapmıştır. Öğrencilerin laboratuvar ve uygulama derslerinin bir kısmı da DAÜ kampüsünde yürütülmeye başlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Öğrencileri ve öğretmenleri yerinde ziyaret ederek başarılar dileyen Prof. Dr. Hocanın, çocukların eğitim kayıplarının giderilmesi ve güvenli ortamlarda eğitim alabilmelerinin sağlanabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda, başta Gazimağusa Belediyesi olmak üzere, tüm kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.