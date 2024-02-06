Dr Burhan Nalbantoğlu, 44’üncü ölüm yıl dönümünde anıldı

Ekrem Ural: “Burhan Nalbantoğlu, topluma yön veren bir kişiydi… Genç nesiller onu yakından tanımalı”

Lefkoşa, 6 Şubat 24 (TAK): Kıbrıs Türk mücadele ve siyasi tarihinde önemli izler bırakan, çok yönlü kişiliyle tanınan Dr. Burhan Nalbantoğlu, ölümünün 44’üncü yıl dönümünde bugün mezarı başında anıldı.

Ailesinin ve bazı yakın arkadaşlarının katılımıyla saat 11.00’de Nalbantoğlu’nun Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında yer alan törende saygı duruşunda bulunuldu, aile adına İsmet Özgüren ve siyasi hayatında yakın arkadaşlarından biri olan eski milletvekili Ekrem Ural konuşma yaptı.

Özgüren, topluma büyük hizmetler vermiş büyük bir insan Burhan Nalbantoğlu’nu saygı ve rahmetle andıklarını ifade ederek “Burhan Nalbantoğlu dendi mi, eğitimci, hekim, örgütlenme lideri, büyük bir TMT’ci, TMT kurucularından bir mücadele adamı ve sevgi dolu bir yürek hatırlıyoruz” dedi.

Topluma büyük katkıları olan Nalbantoğlu’nun ailesindeki yerinin değerli ve önemli olduğunu vurgulayan İsmet Özgüren, 55 yaşında hayatını kaybeden Nalbantoğlu’nun halkın nezdinden hak ettiği yeri bulduğunu ancak yönetenlerin O’na hak ettiği değeri vermediğini belirtti.

Özgüren, Nalbantoğlu’nu hem cephede, hem siyasette, hem toplum içinde görenlerin, bugünkü siyasi ortamı değerlendirdiğinde, devletin Nalbantoğlu’na borcu olduğunu düşündüğünü kaydetti.

-Ural: “Genç nesiller O’nu yakından tanımalı”

Eski siyasilerden, Burhan Nalbantoğlu’nun arkadaşlarından Ekrem Ural da konuşmasında, Nalbantoğlu’nun bütün hayatını bir davaya vakfettiğini, doktorluk mesleğini bile yeterince yapmayıp kendini Kıbrıs Türk halkı için harcadığını söyledi.

Ural, Nalbantoğlu’nu yakından tanıdığı için mutlu olduğunu ifade ederek O’nu, “sosyal, siyasal, insancıl ve mücadeleci yönleri olan bir kişilik” olarak tanımladı.

Topluma daha çok yön gösterebilecekken hayatını kaybeden Burhan Nalbantoğlu’nun dirayetli kişiliğiyle de tanındığını vurgulayan Ekrem Ural, genç nesillerin, topluma yön veren bir kişi olan Burhan Nalbantoğlu’nu yakından tanıması gerektiğini vurguladı.

-Nalbantoğlu kimdir?

1925 Mağusa doğumlu olan ve 6 Şubat 1980’de 55 yaşındayken hayatını kaybeden Nalbantoğlu, TMT’nin kuruluşunda ve toplumsal direniş yıllarının tüm aşamalarında öncü rol oynamış, Erenköy dahil birçok cephede görev yaparak Kıbrıs Türk milli mücadelesine damga vurmuştu.

Kıbrıs Türk halkının demokratikleşme sürecinde ön safta yer alan; KKTC’nin tüm sağlık altyapısında imzası olan, TMT kurucularından eski Sağlık Bakanı ve milletvekili Dr. Burhan Nalbantoğlu, meclis komitesindeki bir tartışma sonrasında beyin kanaması geçirmişti. Özel uçakla tedavi için Ankara’ya götürülen ancak kurtarılamayan Nalbantoğlu, bugün ülkenin en büyük hastanesi olan ve adını taşıyan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yapımına da öncülük etmiş, yapımında bizzat çalışmıştı.

Nalbantoğlu, Toplumcu Kurtuluş Partisi’nin de kurucuları arasındaydı.