Dövizle yapılmış sözleşmelerde kur sabitlemesi yıl sonuna kadar uzatıldı

Genel Kurulda daha sonra Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Tarafından Döviz Cinsinden Yapılmış Olan Sözleşmelerde 1 Eylül 2018-28 Şubat 2019 Dönemi Aylık Kira Ödemelerinin Sadece Dört Bin Amerikan Doları ve Altında Olan Sözleşmelerde Döviz Kurunun Sabitlenmesinin Düzenlenmesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname ele alındı.

Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Fikri Toros söz alarak tasarıya ilişkin raporu bilgiye getirdi.

Rapor, süresi dolan yasa gücünde kararnamenin, 1 Mart – 31 Aralık 2019 dönemini de kapsayacak şekilde yasaya dönüştürülmesini öngörüyor.