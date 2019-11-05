DövizEkonomi

Dövizde son durum

5 Kasım 2019
Dolar Euro Strelin Döviz

Sterlin, dolar ve euro kaç TL? Döviz kurları en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dövizde son durum.

Dün akşam saatlerinde başlayan yukarı yönlü hareketle 5,74’ün üzerini gören dolar/TL kuru, bu sabah da 5,74 seviyelerinde seyrediyor.

Euro/TL de 6,37’den işlem görüyor.

Sterlin/TL de 7,41 seviyesinde işlem görüyor.

Dün gün içerisinde 5,68’lere kadar çekilen dolar/TL kuru, akşam saatlerinde ABD borsalarının açılmasıyla yukarı yönlü hareketlenmeye başladı. Kurdaki yükseliş, Avrupa borsalarının kapanışıyla birlikte 5,74’ün üzerine kadar ulaştı.



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