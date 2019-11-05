Sterlin, dolar ve euro kaç TL? Döviz kurları en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dövizde son durum.

Dün akşam saatlerinde başlayan yukarı yönlü hareketle 5,74’ün üzerini gören dolar/TL kuru, bu sabah da 5,74 seviyelerinde seyrediyor.

Euro/TL de 6,37’den işlem görüyor.

Sterlin/TL de 7,41 seviyesinde işlem görüyor.

Dün gün içerisinde 5,68’lere kadar çekilen dolar/TL kuru, akşam saatlerinde ABD borsalarının açılmasıyla yukarı yönlü hareketlenmeye başladı. Kurdaki yükseliş, Avrupa borsalarının kapanışıyla birlikte 5,74’ün üzerine kadar ulaştı.