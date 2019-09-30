Sterlin, dolar ve euro kaç TL? Döviz kurları en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dövizde son durum.

Dolar/TL cuma günü 5,65’li seviyelere kadar gerilemesinin arından haftaya sakin başladı. Kur bugün 5,64 seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,20’nin altında yer alıyor.

TC Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin 2020-2022 dönemini kapsayan üç yıllık Yeni Ekonomi Programı’nı (YEP) Ankara’da kamuoyu ile paylaştı. Ekonomide gelecek 3 yılın yol haritası niteliği taşıyan ‘Yeni Ekonomi Programı’nı açıklayan Bakan Albayrak, bu yılki programın ana temasını ‘Değişim Başlıyor’ olarak açıkladı. Albayrak, yılı yüzde 12 enflasyon ve yüzde 0,5 büyüme ile kapatmayı hedeflediklerini bildirdi.

Sterlin/TL ise 6,96 seviyesinde hareket ediyor.

Bu hafta kurun seyrinde etkili olabilecek önemli olaylar arasında salı günkü imalat PMI ve perşembe günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verileri bulunuyor.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, açılışta 548,13 puan artışla 105.700,30 seviyesine yükseldi. BIST 100 endeksi, gün içerisinde de 105 binin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Uzmanlar, bu hafta yoğun veri takviminin gündemi meşgul edeceğini belirterek, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.400 ve 107.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade eden uzmanlar, 102.500’ün destek konumuna gelebileceğini bildirdi.