Ekonomi

Dövizde faiz kararı sonrası son durum

12 Eylül 2019
Dövizde son durum

Sterlin, dolar ve euro kaç TL? Döviz kurları en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dövizde son durum.

TC Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası dolar/TL 5,69’un altında işlem görüyor.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 3,25 puan indirerek yüzde 19,75’ten yüzde 16,50’ye çekti.

Euro/TL de 6,26 seviyesinde yer alıyor.

Sterlin/TL de 7,02 seviyesinde hareket ediyo.

Uzmanlar, ECB’nin kararları ve sonrasında Başkan Mario Draghi’nin açıklamalarının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Teknik açıdan dolar/TL’de 5,70’in destek konumunda izleneceğini, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını belirten uzmanlar, 5,7930’un direnç olarak takip edileceğini kaydetti.

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