Sterlin, dolar ve euro kaç TL? Döviz kurları en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dövizde son durum.

ABD-Çin ticaret savaşı endişeleriyle yükselen grafiğini sürdüren dolar/TL yeni haftanın ilk işlem gününe 5,83’ten başladı.

İkinci çeyrek büyüme rakamlarının ardından 5,81 civarında seyrediyor.

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Uzmanlar, Arjantin’de bankalar dahil bütün şirketlerin döviz almasına ve yurt dışına aktarmasına kısıtlama getirilmesine ilişkin kararın piyasalara etkisinin takip edileceğini belirterek, yurt dışında ABD, Almanya ve İngiltere’de ağustos ayı imalat sanayi PMI verilerinin izleneceğini kaydetti.

Teknik açıdan dolar/TL’de 5,80’in altında kapanışlar olması durumunda 5,7550’nin gündeme geleceğini ifade eden uzmanlar, 5,8550’nin direnç konumunda olacağını dile getirdi.