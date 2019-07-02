Sterlin, dolar ve euro kaç TL? Döviz kurları en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dövizde son durum.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,6610 seviyelerinde dengelendi.

G20 Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında S-400 konusu başta olmak üzere ikili ilişkiler ve stratejik ortaklığın önemini vurgulayan açıklamaların yapılması sonrası dolar/TL’de sert düşüşler görüldü.

Dün 5,6210 ile son 3 ayın en düşük seviyesine gerileyen dolar/TL, günü yüzde 2,5 değer kaybıyla 5,6503’ten tamamladı.

Dolar, saat 14.30 itibariyle 5,67’nin üzerinde alıcı buluyor. Euro ise 6,41 seviyelerinden işlem görüyor. Sterlin ise 7,14 civarında seyrediyor.

Kurlardaki yükselişe; İran yönetiminin, zenginleştirilmiş uranyum limitini nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok limitinin üstüne çıkardığını duyurmasının jeopolitik risk algısını bozmasının neden olduğu belirtiliyor.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL’de 5,70’in direnç, 5,62’nin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

BORSA 100 BİNİ YUKARI KIRDI

G-20 toplantısının TL varlıklar üzerindeki pozitif yansıması bugün de devam ediyor,

BIST 100 Endeksi 100 bin psikolojik sınırını aştı. Böylece endeks 26 Mart’tan beri ilk kez 100 bin puanın üzerini gördü.

Hafta sonu G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump’la görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada ABD’den S400 konusunda yaptırım beklemediğini ifade etti. Yine zirvede Çin lideri Jinping ve ABD Başkanı Trump ek tarife gelmeyeceği konusunda uzlaşarak müzakereleri sürdürme kararı aldı. Bu haber akışı küresel piyasalarda olumlu fiyatlandı.