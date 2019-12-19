Kıbrıs

Döveç Group Ailesi Kanatsız Melekleri unutmadı

19 Aralık 2019

Yılbaşı vesilesi ile İrfan Nadir 18 yaş üstü Rehabilitasyon Merkezi’ne gerçekleştirmiş oldukları ziyaret ile kalpleri ısıtırken orada bulunan birbirinden özel gençlerin mutluluğunu paylaşmak, yüzlerindeki gülümsemeye sebep olmak Döveç Group ailesi için herşeyden önemli oldu.

Gençlerimiz ile birlikte gerçekleştirdikleri yılbaşı partisinde öncelikle gençlerimizin ellerinden kahvelerini yudumlayıp, daha sonrasında ise gençlerin hazırlamış oldukları dans gösterileri ile Döveç Group ailesi neşesine neşe kattı. Noel baba eşliğinde yılbaşı hediyeleri dağıtılırken gençlerin gözlerindeki mutluluğu görmek Döveç Group ailesi için paha biçilmezdi.

Döveç Group’un Direktörü Burçin Döveç, bu tarz etkinliklere hız kesmeden devam edeceklerini dile getirirken, bir kalbi ısıtabildiysek bundan daha büyük bir mutluluk olamayacağını söylerek bize kapılarını açan İrfan Nadir 18 yaş üstü Rehabilitasyon Merkezi’ne sonsuz teşekkürlerini iletti. (MHA)



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