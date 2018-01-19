Dörtlü koalisyon modeli öne çıktı ancak

Seçimin geride kalmasıyla birlikte ortaya çıkan tablo sonrasında yapılan açıklamalar uzun ömürlü ve istikrarlı bir hükümet modelinin ortaya çıkabilmesinin önünü kapadı.

CTP ve HP’nin, UBP’li bir hükümete sıcak bakmadıklarını açıklamaları ile birlikte gözler üçlü ya da dörtlü bir koalisyon hükümeti modeline çevrildi.

Meclis aritmetiğinde 26 ya da 27 gibi bir çoğunluğa dayalı çok partili bir koalisyon modeli bizi bekliyor.

Şu anda öne çıkan model ise dörtlü bir koalisyon modeli.

Yani CTP, HP, DP ve TDP’nin içinde yer alacağı bir model öne çıkmış durumda…

Partiler kendi içlerinde ve bir birleri ile nasıl bir ortaklık kurulabileceğinin eksersizini yapıyor.

Bir yıl içerisinde yeni bir seçime gidilmesi koşulu ile bir koalisyon hükümeti kurulması tartışmaları yapılıyor.

Konuşulan diğer bir model ise UBP, DP ve YDP ya da TDP’li bir model.

Her iki modelde de Serdar Denktaş’ın liderliğindeki DP kilit parti rolünde…

Gelinen aşamada bu iki alternatiften hangisinin hayata gececeğini görünen o ki Demokrat Parti belirleyecek.

Genel Başkan Serdar Denktaş UBP ile yeni bir koalisyon hükümetine bu aşamada çok sıcak bakmıyor.

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün kendisi ile istişare etmeden erken seçim kararı almış olmasını Serdar Denktaş bir kenara not etmiş durumda…

Yaptığı değerlendirmelerde UBP’nin DP’yi her dönemde zora soktuğuna işaret eden Serdar Denktaş, UBP Onursal Başkanı ve 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun seçim kampanyası süresince DP’yi de hedef almasına fazlası ile kırıldı.

Serdar Denktaş, 2010 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisini öne çıkararak Derviş Eroğlu’na verdiği desteği ve sonrasında İrsen Küçük ve Eroğlu arasında yaşanan kavgada partisinin kapılarını Eroğlu’na açtığını anımsatarak, bunlara rağmen Eroğlu’nun kendisini hedef almış olmasını kabullenemediğini yakın çevresi ile paylaşıyor.

Bunlara bakınca Serdar Denktaş’ın gönlünün dörtlü bir koalisyon hükümetinden yana olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Ama DP içinde ağırlıklı bir grup dörtlü koalisyona karşı çıkıyor.

YDP’nin de içinde yer alacağı bir hükümet modelinin DP için daha doğru bir seçenek olduğu görüşünü öne sürüyor.

Bu da Serdar Denktaş’ın hareket alanını biraz daraltıyor.

Elbette ki Serdar Denktaş sonuçta vereceği karar her ne ise bunu partisinde kabul ettirebilecek bir lider.

Günün sonunda son sözü bir şekilde Serdar Denktaş söyleyecek.

Tüm bu gelişmelere bakınca dörtlü model ağırlıklı olarak öne çıkmış olsa da çantada keklik değil.

Ortaya nasıl bir koalisyon hükümetinin çıkacağını görmek için önümüzdeki bir kaç gün içinde yaşanacak gelişmeleri beklemek gerekecek.