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Dört günlük çalışma haftasını deneyen ülkelerde son durum

31 Mart 2022
dört gün çalışma haftası







Covid-19 nedeniyle uygulanan karantina önlemleriyle birlikte dört günlük çalışma haftası dünyanın birçok ülkesinde yaygınlaşıyor. İşte çalışanların aynı maaşı, iş verenlerin de değişmeyen çalışma saatiyle aynı verimi aldıkları sistem olarak birçok ülke tarafından uygulamaya konan dört günlük çalışma haftasına geçen ülkeler…



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31 Mart 2022


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