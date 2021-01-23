Donald Trump sessizliğini bozdu

ABD’de başkanlık koltuğunu 20 Ocak’ta düzenlenen törenle gıyaben Joe Biden’a devretmiş olan Donald Trump aradan geçen günlerin ardından akıllarda soru işaretleri bırakan bir açıklamada bulundu.

Florida’da kendisine ait golf kulübünde dostlarıyla vakit geçirirken Washington Examiner muhabirine konuşan Trump, gelecek planlarıyla ilgili ketum bir dil kullanarak “Bir şeyler yapacağız ama henüz değil” ifadesini kullandı. Habere göre bu sırada bir yetkilinin masaya gelmesi üzerine Trump konuyu kapatıp konuşmayı bitirdi.

Bu sözler, Trump’ın çarşamba günü Beyaz Saray’ı terk edip, yemin törenine katılmayarak Florida’ya uçmasının ardından gazetecilerin kendisinden duyduğu ilk ifadeler oldu.

Trump’ın yardımcılarından biri bu hafta yaptığı açıklamada, eski başkan için “Biraz araya ihtiyacı var. Bir ay boyunca sadece golf oynamasını bekliyoruz. Ancak kendisi her zaman meşgul biri olmuştur” demişti.

3 Kasım mağlubiyetine rağmen 2024 seçimlerinde de şansını denemek istediği bilinen Trump’ın yeni bir parti kurma arayışında olduğu da iddia edilmişti.

Kısa süre önce konuyu gündeme getiren Wall Street Journal gazetesi, Trump’a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, bu partinin adının “Patriot Party” (Vatansever Parti) olabileceğini aktarmıştı.

Öte yandan Trump’ın azledilmesine yönelik suçlamanın Temsilciler Meclisi’nde onaylanmasının ardından gözler Senato’da gerçekleştirilecek duruşmaya çevrildi.

Trump’ın geleceği için önem arz eden duruşmanın 8 Şubat’ta başlayacağı belirtilirken, New York Post gazetesi Senato’da en az 17 Cumhuriyetçi senatörün azil yönünde oy vermesi halinde Trump’ın bir daha Beyaz Saray’da başkanlık koltuğunu göremeyebileceğini belirtti.