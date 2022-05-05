Donald Trump, kendisine aptal dendiği için bilişsel teste girdiğini açıkladı

Donald Trump, bazılarının ona “diktatör ve başka şeyler” diyebileceğini ama bilişsel test yaptırdığı için artık aptal demediğini belirtiyor.

Trump, CBN News’e verdiği röportajda 2018’de girdiği bilişsel teste bir kez daha atıfta bulundu ve ABD Başkanı Joe Biden’ın da bilişsel test yaptırması gerektiğini vurguladı.

Söz konusu söyleşide Trump, “Bir tanesine girmeye karar verdim çünkü ne yaparsanız yapın sahte haberler alay ediyordu” dedi.

Ben de bir tanesine girdim. Peki harika olan şey neydi biliyor musunuz, şimdi bana diktatör ve başka şeyler diyorlar ama aptal demiyorlar.

Bugün yayımlanan röportajın kesitlerinden birinde, eski ABD Başkanı’na bu söylemi üzerine Biden’ın yeterliliği de soruluyor.

Trump, “Başkanlık için yarışan birine bağlı çok fazla şey olduğunu düşünüyorum, seçimlerden önce test yaptırılması gerektiğine inanıyorum” dedi.

Eski ABD Başkanı, liderlerin ülkenin başı olarak neyle uğraştığını bildiğini ve her liderin formunun zirvesinde olduğunu söyledi.

“Bazıları iyi, bazıları iyi değil, bazıları kötü [ama] hepsi akıllı” diyen Trump, halen iktidarda olsaydı Ukrayna’daki savaşın yaşanmayacağından “yüzde 100 emin olduğunu” belirtti.

Trump’ın söyleşide atıfta bulunduğu teste Montreal Bilişsel Değerlendirme deniyor. Eski ABD Başkanı daha önce de mitinglerde testle övünmüş ve bunu IQ testi olarak sunmuştu. Trump testteki performansını siyasi rakiplerine karşı kullanıyor gibi duruyordu. Bununla birlikte 10 dakikalık bu test, erken demans belirtileri gibi hafif bilişsel bozuklukları tespit etmek için tasarlandı.

Trump’tan bir dizi kelimeyi (“kişi”, “kadın”, “adam”, “kamera”, “TV”) tekrar etmesi istendi ve bir süre sonra kelimeleri bu sırayla hatırlayıp hatırlamadığı soruldu.