Donald Trump: Hile yapıldığına dair pek çok beyan var

ABD’deki başkanlık seçimlerini kaybeden Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump’tan yeni bir açıklama geldi. Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hile yapıldığına dair pek çok beyan var. İddialar incelenmeli” dedi.

ABD’de 3 Kasım tarihinde yapılan başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden kazandı. Seçimi kaybeden Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump ise yaklaşık 16 saat sonra Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Trump paylaşımında, “Hile yapıldığına dair pek çok beyan var. İddialar incelenmeli” dedi.

BİDEN’I SUÇLADI: HIRSIZ OLDUĞUNA İNANIYORUZ

Trump, paylaşımının devamında Biden tarafını suçlayarak “Bu insanların hırsız olduğuna inanıyoruz” dedi. Trump, “Bu çalıntı bir seçimdi. İngiltere’deki anketör bu sabah, bunun açıkça çalınmış bir seçim olduğunu, Biden’ın bu eyaletlerin bazılarında Obama’yı geride bıraktığını hayal etmenin imkansız olduğunu yazdı” ifadelerini kullandı.

TRUMP TARAFTARI GRUPLAR SEÇİM SONUÇLARINI PROTESTO ETTİ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık seçimini resmi olmayan sonuçlara göre kaybetmesinin ardından, Trump taraftarı gruplar bazı eyaletlerde seçim sonuçlarını protesto etti.

Georgia’dan Arizona’ya, Teksas’tan Pennsylvania’ya Oregon’dan Michigan’a birçok eyaletin kongre binalarının önünde toplanan yer yer silahlı gruplar, “Daha bitmedi”, “Hırsızlığı durdurun” sloganları atarak seçimin resmi olmayan sonuçlarını protesto etti.

Georgia’nın Atlanta kentinde toplanan kalabalık bir grup, Biden’ın tutuklanması ve Trump’ın seçim sonuçlarını kabul etmemesi yönünde sloganlar attı.