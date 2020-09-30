Dölek: Yaşlıların yaşam standartları yükseltilmeli

UKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Önal Dölek, yaşlı bakımı konusunda önemli bilgiler aktardı.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Önal Dölek, yaklaşık 7 milyar 730 milyon olan dünya nüfusunun 900 milyonunu, 60+ yaştaki bireylerin oluşturduğunu hatırlattı. Dölek, “Yaşlı bireylerin sayısında gözlenen artışla birlikte bireylerin yaşlı sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesi konusuna dikkat çekmek amacıyla BM tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü olarak kabul edildi” şeklinde konuştu.

Bilinen son verilere dayalı olarak vatandaşlık düzeyinde yaklaşık 350.000 olan Kuzey Kıbrıs nüfusunun; yaşlı nüfusunun artmasının ölçülebilir bilimsel bir gerçeklik olduğunu belirten Dölek, tüm bu rakamsal realitenin yaşlı nüfusa yönelik artan düzeyde bakım hizmeti ihtiyacını da öncelikli gündem durumuna getirdiğini söyledi.

Kurumsal bakım hizmeti…

Doç. Dr. Dölek, bu bağlamda kurumsal evde bakım hizmeti ve bakım güvence sistemi gibi sistematik hizmet ihtiyaçlarının önem kazandığını aktararak, “Kurumsal evde bakım; bakıma muhtaç bireyin ailesinin yanında sosyal çevresinden koparılmadan bakılması ve ailenin bu bakım hizmetleri konusunda maddi ve manevi olarak desteklenmesidir” şeklinde açıkladı.

Bakım güvence sistemlerine dair ise farklı modeller bulunduğuna dikkat çeken Dölek, “Örneğin, Hollanda ve Almanya’da hastalık, malullük, kaza ve işsizlik gibi değişik sosyal risklere karşı sosyal sigortalar sistemi içinde sağlanan genel güvenceden sonra yine primli rejim çerçevesinde bakım güvencesi aracılığı ile bakıma muhtaç insanlara değişik hizmetler ve güvenceler sağlanmaktadır” dedi.

Bakım güvencesi…

Diğer bir modele göre bakım ihtiyacı olanlara genel vergilerden finanse edilerek kamusal sosyal yardımların ve sosyal hizmetlerin bakım güvence sistemine dâhil edilmesi biçiminde hizmet verildiğini açıklayan Dölek, Avrupa Birliği ülkelerinin birçoğunda, bakım güvencesi kapsamına bakıma muhtaç kişinin, sosyal güvenlik ve gelir durumuna göre, ayni ve nakdi yardımlarının da girdiğini belirtti. Dölek, bu yöndeki çalışmaların Kuzey Kıbrıs’ın yaşlı nüfusuna yönelik olarak da düzenlenmesi gerektiğini belirterek, yaşlıların da kaliteli bakım hizmeti alarak yaşamını tamamlamayı hak ettiklerini kaydetti.