Dolar ve euro haftanın ikinci gününde sakin

Türkiye’de ve yurt dışında çok öne çıkan bir veri bulunmuyor. Türkiye’de Hazine’nin gerçekleştireceği değişim ihaleleri takip edilirken, yurt dışında ABD’nin şirket bilançoları öne çıkıyor.

Yeni haftanın ilk gününde 7,40 sınırında hareket eden dolar/TL, bugün de benzer seviyelerde hareket ediyor. Dolar/TL 7,41-7,42 düzeyinde değerlenirken euro 9 TL civarında el değiştiriyor.

Piramit Menkul Değerler tarafından dolar/TL için hazırlanan sabah raporunda 7,46’ya gerileyen 5 haftalık ağırlıklı ortalamaya işaret edildi. Kurumun analizi şöyle:

“Dolar/TL kurunda dünkü işlemlerde 7,3657-7,4278 bandında satıcılı hareket edildi. Kurda 7,50 seviyesinin kırılması ile son beş haftadır 7,40 civarında tutunma izlemekteyiz. Yeni haftada 7,46’ya gerileyen 5 haftalık AO’sın trend yönünde önemli olmasını beklemekteyiz. Kısa vadede 7,40-7,46 bandı dışındaki hareketlerin teknik yönde belirleyici olacağını düşünmekteyiz. Öte yandan Kasım ayında 8,58’in görülmesi ile başlayan alçalan kanalın üst bandının da 7,46’ya yaklaşması bu seviyeyi trend yönünde önemli kılmaktadır.

Sonraki önemli direnç bölgesi ise 50 günlük AO’sının da bulunduğu 7,50- 7,54 aralığında bulunmaktadır. Aşağı yönde ise 7,35, 7,30 ve 7,24 destekleri oluşturmaktadır. Veri gündeminde bugün İngiltere’den işsizlik, ABD’den ise Philadelpha Fed İmalat dışı aktivite ve CB tüketici güveni endeksleri takip edilecek.”