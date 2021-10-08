Dolar/TL tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Güne 8.91 seviyesinde başlayan Dolar, yukarı yönlü hareketle başlarken 8.95 lira olan tarihi zirvesini aştı.
Dolar/TL , ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde 8,9740’ı görerek rekor tazeledi.
YÜZDE 1’E YAKIN DEĞER KAZANDI
Dolar yüzde 1’e yakın değer kazanarak, 8.9728 seviyesine kadar çıktıktan sonra tekrar, 8.95 seviyelerine geri çekildi.
Piyasa fiyatlamalarında Reuters’ın, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’na yönelik güveninin azaldığını belirten haberinin de etkisi olduğu belirtildi.