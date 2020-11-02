Dolar/TL, 8,44 seviyesine yükseldi

TCMB’den yeni sıkılaştırma adımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise likidite kanalıyla para politikasında sıkılaştırma yapmaya devam etti.

Reuters ajansının haberine göre TCMB, kendi bünyesinde bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerini sıfıra indirdi.

TCMB tarafından yapılan açıklamada ayrıca açık piyasa işlemleri kapsamında TL cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemlerinin de durdurulduğu belirtildi.

TCMB attığı bu adımlarla açık piyasa işlemleri kapsamında gecelik borç verme faiz oranı olan %11,75’ten bankaları fonlamayı durdurmuş ve bankaları daha yüksek maliyetli fonlama kanallarına kaydırmış olacak.

Benzer bir adımı Borsa İstanbul’daki repo pazarında gecelik fonlamayı durdurarak geçen hafta Cuma günü atan TCMB, böylece piyasalardaki faizin belirleyicisi olan ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yükselmesini sağladı.

Fonlama maliyeti cuma günü 32 baz puan artarak %13,4’e, bu yılki en yüksek seviyeye çıktı.

Reuters’a konuşan bankacılar TCMB’nin son adımlarıyla birlikte gecelik faizler ve ağırlıklı ortalama fonlama maliyetindeki yükselişin hızlanacağını ve kademeli olarak faiz koridorunun üst sınırı olan %14,75’e yükseleceğini tahmin ediyorlar.