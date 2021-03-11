Dolar/TL, 7,50’nin altında güne başladı

ABD tahvil getirilerinde iki gündür yaşanan gerilemenin desteğiyle dolar/TL kuru, yeniden 7,50 seviyelerinin altına çekildi. Benzer performansları sergileyen euro da, 8,95 liradan el değiştiriyor.
Türkiye’de ödemeler dengesi verilerinin izleneceği yeni günde, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası(ECB) faiz kararı yakından takip edilecek.
Döviz kurlarında haftanın ilk günü yaşanan yüzde 3’leri bulan yükselişler, ABD tahvil getirilerindeki düşüşler birlikte salı ve çarşamba günü geri veriledi. Dün, günün son saatleride 7,50’nin altına gerileyen dolar/TL, bu sabah saatlerinde 7,48-7,49 seviyelerinden değerleniyor. Dolar ile benzer grafikleri çizen euro/TL de 8,95’lerden işlem görüyor.
ABD 10 yıllık tahvil getirisindeki yukarı yönlü hareketlerin etkisiyle 6,90 seviyelerinde seyreden dolar/TL, 7,78’in üzerine kadar yükselmişti.
|Alış
|Satış
|Yüksek
|Düşük
|Değişim
|USD – Amerikan Doları
|7,4969
|7,5014
|7,5222
|7,4855
|%-0,04
|09:14
|EUR – Euro
|8,9481
|8,9614
|8,9775
|8,9303
|%0,06
|09:14
|GBP – İngiliz Sterlini
|10,4502
|10,4726
|10,4866
|10,4315
|%0,07
|09:14
|CHF – İsviçre Frangı
|8,0560
|8,0668
|8,0857
|8,0485
|%-0,08
|09:14
|CAD – Kanada Doları
|5,9432
|5,9498
|5,9460
|5,9587
|%0,02
|09:14