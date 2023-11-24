Dolar kayıplarını geri aldı: Faiz kararına rağmen dolar neden yükseliyor?

TCMB’nin faiz kararı sonrası kurlarda yaşanan geri çekilme, yerini tekrar yükselişe bıraktı. Böylelikle dolar kuru sürpriz karar sonrasında yaşadığı kayıpların tamamını geri aldı.

TCMB, dün gerçekleştirdiği kasım ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, 250 baz puan olan genel beklentinin üzerinde bir adım atarak, politika faizini yüzde 35 seviyesinden yüzde 40 seviyesine yükseltmişti.

TCMB’nin enflasyonla mücadelede kararlılığını teyit eden dünkü toplantının ardından karar metnindeki “parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır” ve “kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirmiştir” ifadeleri ise faiz artırımında sona yaklaşıldığına işaret etti.

Bu kapsamda Goldman Sachs ise faiz kararının ardından 250 baz puan daha artış beklediğini ve sıkılaşma sürecinin yüzde 42,50 seviyesinde son bulacağını düşündüğünü belirtti.

Daha önce tahminini yüzde 40 olarak belirleyen bankanın açıklamasında, “Komite’nin politika faizini aralıktaki toplantıda 250 baz puan yükselteceğini ve faiz artırımı döngüsünü yüzde 42,50’de tamamlayacağını bekliyoruz” denildi.

Dün açıklanan karar öncesinde 28,85 seviyelerinden işlem gören dolar kuru ise ilk işlemlerde düşüş kaydettikten sonra günü yine başladığı noktada tamamlamıştı. Dolar kuru yeni günde ise kademeli yükselişini sürdürmeye devam etti.

Öte yandan dünkü karar sonrasında Türkiye’nin yabancı kredi riskini gösteren 5 yıl vadeli CDS risk primi önemli bir değişim göstermezken, 2 yıl vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 41 seviyesinin üzerine yükseldi.

Faiz kararına rağmen dolar neden yükseliyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ne göre TCMB’nin toplam brüt döviz rezervi geçtiğimiz hafta 134,5 milyar dolarla son 9 yılın zirvesine çıktı.

Rezervlerdeki toparlanmanın ortasında ekonomi kurmayları ise ülkeye döviz kazandırmaya yönelik adımlarını atmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışındaki bazı faaliyetlerine uygulanacak vergi indirim ve istisna oranını, kazancın ülkeye getirilmesi şartıyla artıracaklarını söylemişti.

Döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamında piyasalar tarafından yakından takip edilen bir diğer konu ise yabancı sermaye. Buna göre dolar kurunun yükselişi ve faizlerin artışı son günlerde yabancıların Türk varlıklarına olan ilgisinin artmasına sebep oldu.

Reuters haber ajansının dün aktardığına göre TCMB yetkilileri ise ABD’li büyük ölçekli kurumsal yatırımcılardan Türk Lirası’na fon akışı olduğunu söyledi.

Reuters’a bilgi veren bir TCMB yetkilisi, “ABD batı yakasında yerleşik büyük ölçekli kurumsal yatırımcılar tarafından Türk Lirası’na fon akışı gözlemliyoruz. Yabancı fonlarla devam eden görüşmeler girişlerin süreceğine işaret ediyor” dedi.

Stratejist Fatih Tonguç ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TCMB’nin dün aldığı sürpriz 500 baz puanlık faiz kararının akıllara geçtiğimiz günlerde yabancı fonlarla yapılan görüşme sonrası ‘%40-45 faiz ve 30-33 TL arası dolar kuru‘ haberlerini getirdiğini belirterek, “Geçmişte yapılan hatalar yüzünden henüz ihtiyaç duyulan dövizin bulunamaması nedeniyle, yabancı sermayenin girişine yönelik hazırlık yapılıyor gibi görünüyor” dedi. Kaynak: Doviz.com