Dolar güne 7,16-7,17 seviyelerinden başladı

Türkiye ve yurt dışında yoğun veri akışı ve gündemin bulunduğu günde, Türkiye’de Ekonomik Güven Endeksi, TCMB tutanakları ve para banka istatistikleri ön plana çıkıyor. Yurt dışında ise ABD büyüme rakamları takip edilecek..

Geçtiğimiz cuma gününden bu yana yönünü yukarı çeviren dolar/TL, dün piyasaların kapanışına doğru 7,25 seviyesine kadar tırmandıktan sonra günü 7,17 düzeyinde kapattı. Böylece, 6,89 ile son 6 ayın en düşük seviyelerine kadar çekilen dolar/TL, 4 işlem gününde yüzde 5’in üzerinde artmış oldu. Dolar/TL’de bu sabah ise dünkü kapanış seviyeleri olan 7,16-7,17 bandında yatay hareketler mevcut. Euro/TL’de de geçen haftanın ortasında başlayan yükseliş hareketi kuru, 8,36’dan 8,80 düzeyine kadar taşıdı. Euro/TL, bu sabah saatlerinde 8,73’lerden işlem görüyor.