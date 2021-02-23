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Dolar güne 7 TL üzerinde başladı

23 Şubat 2021
Döviz kurları güne yükselişle başladı





Haftanın açılışında 7,06’nın üzerine kadar çıkan dolar/TL, bu sabah saatlerinde 7,01’den işlem görüyor. Dün 8,60’ın üzerini test eden euro/TL ise bu sabah saatlerinde 8,54-8,55 bandında değerleniyor.

Türkiye’de ve yurt dışı piyasalarda fiyatlanacak veriler bakımından sakin bir gün  yaşanacak. ABD Merkez Bankası(Fed) Başkanı Jerome Powell’ın sunumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın düzenleyeceği 2 ihale günün en önemli gündem maddeleri olarak takip edilecek.

Yeni haftaya yükselişle başlayan ve dün bir ara 7,06’nın üzerine tırmanan dolar/TL, yurt içinde piyasalar kapandıktan sonra 7,01 seviyelerine çekildi. Bu sabah saatlerinde de dolar/TL için 7,01-7,02 seviyeleri mevcut.  Dün 8,60’ın üzerini test eden euro/TL ise bu sabah saatlerinde 8,54-8,55 bandında değerleniyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere’nin karantinadan çıkış planına ilişkin, “21 Haziran’dan itibaren İngiltere’deki tüm sosyal kısıtlamaların kaldırılmasını hedefliyoruz” dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin tutuklanması nedeniyle Rusya’ya yaptırım uygulanmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları7,02897,03637,04447,0039%0,2209:31
EUR – Euro8,55448,56058,57658,5250%0,3209:31
GBP – İngiliz Sterlini9,89029,90189,92349,8617%0,2909:31
CHF – İsviçre Frangı7,84937,86997,86207,8332%0,3909:31
CAD – Kanada Doları5,58075,58735,57525,5915%0,409:30





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23 Şubat 2021


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