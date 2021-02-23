Dolar güne 7 TL üzerinde başladı

Türkiye’de ve yurt dışı piyasalarda fiyatlanacak veriler bakımından sakin bir gün yaşanacak. ABD Merkez Bankası(Fed) Başkanı Jerome Powell’ın sunumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın düzenleyeceği 2 ihale günün en önemli gündem maddeleri olarak takip edilecek.

Yeni haftaya yükselişle başlayan ve dün bir ara 7,06’nın üzerine tırmanan dolar/TL, yurt içinde piyasalar kapandıktan sonra 7,01 seviyelerine çekildi. Bu sabah saatlerinde de dolar/TL için 7,01-7,02 seviyeleri mevcut. Dün 8,60’ın üzerini test eden euro/TL ise bu sabah saatlerinde 8,54-8,55 bandında değerleniyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere’nin karantinadan çıkış planına ilişkin, “21 Haziran’dan itibaren İngiltere’deki tüm sosyal kısıtlamaların kaldırılmasını hedefliyoruz” dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin tutuklanması nedeniyle Rusya’ya yaptırım uygulanmasının kararlaştırıldığını açıkladı.