Dolar güne 14,83 TL Sterlin 19,44 TL seviyesinden başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 14,83 liradan, Euro 16,29 liradan, Sterlin 19,44 liradan güne başladı.
Güne 14,8271 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 10:03 itibarıyla %0,12 artışla 14,8339 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 14,8046, en yüksek 14,8520 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 14,8290 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 28.02.2022 tarihinde 13,7333 ile son bir ayın en düşük, 13.03.2022 tarihinde ise 14,9941 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 14,8339 TL‘ye karşılık gelmektedir.
Euro
Güne 16,2949 ile başlayan Euro kuru, saat 10:02 itibarıyla %0,34 artışla 16,3330 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 16,2242, en yüksek 16,3378 seviyelerini gören Euro, günü 16,3079 seviyesinde kapattı. Euro, 28.02.2022 tarihinde 15,3823 ile son bir ayın en düşük, 10.03.2022 tarihinde ise 16,6554 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 16,3330 TL‘ye karşılık gelmektedir.
Sterlin
Güne 19,4405 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, saat 10:02 itibarıyla %0,19 artışla 19,4496 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 19,3861, en yüksek 19,5821 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 19,4406 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 28.02.2022 tarihinde 18,4390 ile son bir ayın en düşük, 10.03.2022 tarihinde ise 19,7410 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İngiliz Sterlini 19,4496 TL‘ye karşılık gelmektedir.