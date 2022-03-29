Dolar güne 14,83 TL Sterlin 19,44 TL seviyesinden başladı

Güne 14,8271 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 10:03 itibarıyla %0,12 artışla 14,8339 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 14,8046, en yüksek 14,8520 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 14,8290 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 28.02.2022 tarihinde 13,7333 ile son bir ayın en düşük, 13.03.2022 tarihinde ise 14,9941 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 14,8339 TL‘ye karşılık gelmektedir.