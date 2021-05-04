Dolar 8,34 TL, Euro 10 TL üzerinde

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,34 seviyelerine kadar yükseldi.

Dün, dolar endeksi ve ABD’nin 10 yıllık tahvil faizindeki düşüşe paralel değer kaybeden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 8,2518’den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 12.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,7 üzerinde 8,3331’den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda, euro/TL yüzde 0,6 yükselişle 10,0111’den satılıyor.

Analistler, dünkü düşüşün ardından bugün yükseliş eğiliminde seyreden ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksindeki toparlanmanın, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskıya neden olduğunu bildirdi.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise İngiltere’de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD’de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların gündeminde bulunmaya devam ettiğini söyledi.

Dolar/TL’nin “adil değerini” 7.50’den 9.50’ye çıkardı

Uluslararası Finans Enstitüsü, daha önce 7.50 TL olarak açıkladığı dolar/TL kurunun “adil değerini” 9.50 TL’ye çıkardı. Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Robin Brooks, bunun sebebini Türkiye’de cari açığın yükselmesiyle açıkladı.