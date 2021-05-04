Dolar 8,34 TL, Euro 10 TL üzerinde

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,34 seviyelerine kadar yükseldi.
Dün, dolar endeksi ve ABD’nin 10 yıllık tahvil faizindeki düşüşe paralel değer kaybeden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 8,2518’den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 12.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,7 üzerinde 8,3331’den işlem görüyor.
Analistler, dünkü düşüşün ardından bugün yükseliş eğiliminde seyreden ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksindeki toparlanmanın, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskıya neden olduğunu bildirdi.
Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise İngiltere’de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD’de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların gündeminde bulunmaya devam ettiğini söyledi.
Dolar/TL’nin “adil değerini” 7.50’den 9.50’ye çıkardı
Uluslararası Finans Enstitüsü, daha önce 7.50 TL olarak açıkladığı dolar/TL kurunun “adil değerini” 9.50 TL’ye çıkardı. Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Robin Brooks, bunun sebebini Türkiye’de cari açığın yükselmesiyle açıkladı.
Brooks, Twitter paylaşımında 2021’in Ocak-Mart döneminde verilen cari açağın daha şimdiden 2020’nin cari açığını geçtiğine dikkat çekti. Cari açıktaki artışın Türkiye’nin yabancı sermayeye ihtiyacını artırdığına dikkat çeken Brooks, bu tarafta görünümün zayıf olduğunu vurguladı.
Brooks, cari açıktaki tırmanışı gösteren bir de grafik paylaştı. Robin Brooks, özellikle altın ithalatının çok yüksek seyrettiğini ifade etti.
Adil değer nedir?
Finansta bir varlığın adil değeri, tümüyle rasyonel koşullarda ortaya çıkan fiyatı ifade eder. Davranışsal finans teorisine göre bir varlığın piyasa fiyatı, alıcı ve satıcının bilgi eksiklikleri, önyargıları vb. nedeniyle olması gerekenden zaman zaman sapabilir.