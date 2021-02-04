Dolar 7,15 civarında hareket ediyor

Küresel piyasalarda, İngiltere Merkez Bankası’nın faiz kararı, günün en önemli gündem maddesi olarak piyasalar tarafından yakından izlenecek.

ABD Hazine Bakanı Jannet Yellen’in regülatörlerle yapacağı toplantı da önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Yurt içinde ise haftaşık para banka ve menkul kıymet istatistiklerinin yanı sıra Türkiye nüfusu açıklanacak.

Haftaya 7,30’un üzerine başladıktan sonra 6 ayın en düşük seviyeleri olan 7,10’un altını gören dolar/TL, üst üste ikinci gününde de 7,15 civarında hareket ediyor.

Dolar/TL bugüne de 7,15’in hemen üzerinde başladı. Euro/TL’de ise 9 lira seviyesi kırıldıktan sonra üst üste 6 gündür düşüş sürüyor. Euro/TL bu sabahki işlemlerde ise 8,61-8,62’ler düzeyinde.