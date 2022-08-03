Spor

Doğukan’ın hedefi Türkiye milli takımı

3 Ağustos 2022











Doğukan’ın hedefi Türkiye milli takımı

Türkiye Yüzme Federasyonu  tarafından 5-7 Ağustos 2022 tarihlerinde Kocaeli-Karamürsel Plajı’nda düzenlenecek olan Açık Su Milli Takım Seçmeleri ve Türkiye Şampiyonası Müsabakasına katılacak  sporcumuz Doğukan Ulaç 6 Ağustos günü 10 km. yarışında yeniden Türkiye Milli Takımına girmek için kulaç atacak.  Ardından 7 Ağustos 2022 günü ise Türkiye Yüzme Federasyonu ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin beraber düzenleyeceği 2 km.’lik maratona katılacak



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3 Ağustos 2022






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