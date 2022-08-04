Doğukan’ın hedefi milli takım

Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) tarafından 5-7 Ağustos tarihlerinde Kocaeli-Karamürsel Plajı’nda Türkiye Açık Su Milli Takım Seçme ve Türkiye Şampiyonası müsabakaları düzenlenecek.

Kıbrıslı Türk yüzücümüz Doğukan Ulaç da bu müsabakalarda kulaç atarak Türk milli takımına seçilebilme mücadelesi verecek. Doğukan, 6 Ağustos günü 10 kilometrelik parkurda yarışacak ve daha önce seçildiği milli takıma tekrardan girebilmeyi hedefleyecek.

Başarılı yüzücümüz, 10 kilometrelik yarıştan 1 gün sonra ise 7 Ağustos tarihinde Türkiye Yüzme Federasyonu ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenleyeceği 2 kilometrelik maratona katılacak.