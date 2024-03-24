Doğukan Ulaç emin adımlarla hedefe doğru

Milli Yüzücü Doğukan Ulaç, Edirne Cup ve Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım seçmelerinde önemli dereceler elde ederek ülkemizi yine gururlandırdı.

Doğukan, 400, 800 ve 1500 serbestte yarışmalarında Türkiye Yıldız, Genç ve Açıkyaş Milli Takım Seçmelerinde Milli Takım Destek Barajlarını geçme hedeflerini 2-4 Mayıs tarihindeki yarışlara taşıdı. Doğukan Ulaç 400 m. serbest yarışında 04:02.58, 800 m serbest yarışında 08:14.12 ile Edirne Cup 8.lik, 1500 m serbest yarışında 15:46.26 ile Edirne Cup 6.lık derecelerini elde etti.

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