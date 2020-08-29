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Doğu Akdeniz’de yeni Navtex ilanı:11 Eylül’e kadar atış eğitimi

29 Ağustos 2020

Doğu Akdeniz’de 29 Ağustos-11 Eylül arasında yapılacak atış eğitimi için Navtex ilan edildi.
Türkiye Doğu Akdeniz’de sismik çalışmalarla ile birlikte eğitimlerine de devam ediyor.

Son Navtex ilanı ile Doğu Akdeniz’de 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağı duyuruldu.

Eğitim yapılacak bölgenin koordinatları ile birlikte söz konusu tarihlerde 05.00-14.00 saatleri arasında faaliyetlerin süreceği bilgisi paylaşıldı.

Türkiye daha önce de 1-2 Eylül’de 08.00-15.00 saatleri arasında Doğu Akdeniz’de atış eğitimi yapılacağını duyurmuştu.

Oruç Reis görevde

 

Oruç Reis, Ataman ve Cengizhan gemilerinin Doğu Akdeniz’deki sismik çalışmaları da 1 Eylül’e kadar uzatılmıştı.


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