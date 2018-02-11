Doğan’dan başkana düğün hediyesi: 1-3

DTB KUPA ŞOKUNU ATLATTI:

Kupadan elemenin şokunu yaşayan Doğan Türk Birliği, ligin 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gençlik Gücü’nü 3-1 mağlup ederek şampiyonluk şansını sürdürdü. Doğan, başkentten Girne’ye galibiyetle dönerken, dün akşam evlenen DTB Başkanı Bayar Piskobulu’ya da düğün hediyesi olarak 3 puan armağan etti

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Serkan Şimşek, Fatih Bardakçıoğlu, Emre Çevikdal

Gücü: Ferhat, Ali, Agit, Ahmet Can, Yusuf, Gökhan, Uğur (Dk.68 Hüseyin), Debola, Mamadou, Ndue, Sezgin (Dk.52 Derviş)

D.T. Birliği: Ozan, Hasan, Ahmet Sönmez, Koral, Rahemm, Emek, Aydın, Okafor, Adjeman (Dk.67 Kenan), Ahmet Coşkun (Dk.67 Ahmet Saygı), Selim (Dk.81 Ali)

Goller: Dk.72 Ndue (G. Gücü) – Dk.29 Okafor, Dk.65 Hasan, Dk.75 Selim (D.T. Birliği)

K-Pet Süper Lig’in 18. haftasında Doğan Türk Birliği, deplasmanda Gençlik Gücü’nü 3-1 mağlup ederek kupadan elenmenin şokunu üzerinden attı. Karşılaşmada Girne ekibine galibiyeti getiren golleri Okafor, Hasan ve Selim atarken ev sahibi takımın tek golü Ndue’den geldi. Bu sonuçla Doğan puanını 34 yaparak maç fazlasıyla zirve ile arasındaki farkı 2’ye indirdi. GG ise 20 puanda kaldı.

Önemli anlar:

Dk.20: Topla ceza sahası içerisinde buluşan Aydın önce kontrol ettiği topa rakibinden sıyrılarak vurdu, top az farkla üsten dışarı gitti.

Dk.31: Selim’in yerden gönderdiği topa Sezgin vuramadı, topu önünde bulan Okafor dokunarak topu ağlara gönderdi. (0-1).

Dk.45: Debola’nın kale sahasına kestiği topa Ndue dokunamadı.

İlk yarı, 1-0 Doğan Türk Birliği’nin üstünlüğünde kapandı.

Dk.48: Ahmet Can’ın kullandığı köşe vuruşunda, önce Ndue ardından Mamadou’nun kafa vuruşlarında top az farkla yandan auta çıktı.

Dk.65: Koral’ın sert şutunda kaleci Ferhat topu kornere çeldi. Aydın’ın kullandığı köşe atığında topa iyi yükselen Hasan kafayla topu ağlara yolladı. (0-2).

Dk.73: Ceza sahası hemen dışından kazanılan serbest vuruşta Ahmet Can ön direğe ortaladı, Debola’nın vuruşunda kaleci Ozan’dan dönen topu Ndue tamamladı. (1-2).

Dk.77: Sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yerden sert bir şut çıkaran Selim topu filelerle buluşturdu. (1-3).

Dk.83: Debola’nın sağ çaprazdan şutunda top yan ağlarda kaldı.

Karşılaşma 3-1 Doğan Türk Birliği galibiyetiyle sonuçlandı.

DTB KUPA ŞOKUNU ATLATTI:

Kupadan elemenin şokunu yaşayan Doğan Türk Birliği, ligin 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gençlik Gücü’nü 3-1 mağlup ederek şampiyonluk şansını sürdürdü. Doğan, başkentten Girne’ye galibiyetle dönerken, dün akşam evlenen DTB Başkanı Bayar Piskobulu’ya da düğün hediyesi olarak 3 puan armağan etti

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Serkan Şimşek, Fatih Bardakçıoğlu, Emre Çevikdal

Gücü: Ferhat, Ali, Agit, Ahmet Can, Yusuf, Gökhan, Uğur (Dk.68 Hüseyin), Debola, Mamadou, Ndue, Sezgin (Dk.52 Derviş)

D.T. Birliği: Ozan, Hasan, Ahmet Sönmez, Koral, Rahemm, Emek, Aydın, Okafor, Adjeman (Dk.67 Kenan), Ahmet Coşkun (Dk.67 Ahmet Saygı), Selim (Dk.81 Ali)

Goller: Dk.72 Ndue (G. Gücü) – Dk.29 Okafor, Dk.65 Hasan, Dk.75 Selim (D.T. Birliği)

K-Pet Süper Lig’in 18. haftasında Doğan Türk Birliği, deplasmanda Gençlik Gücü’nü 3-1 mağlup ederek kupadan elenmenin şokunu üzerinden attı. Karşılaşmada Girne ekibine galibiyeti getiren golleri Okafor, Hasan ve Selim atarken ev sahibi takımın tek golü Ndue’den geldi. Bu sonuçla Doğan puanını 34 yaparak maç fazlasıyla zirve ile arasındaki farkı 2’ye indirdi. GG ise 20 puanda kaldı.

Önemli anlar:

Dk.20: Topla ceza sahası içerisinde buluşan Aydın önce kontrol ettiği topa rakibinden sıyrılarak vurdu, top az farkla üsten dışarı gitti.

Dk.31: Selim’in yerden gönderdiği topa Sezgin vuramadı, topu önünde bulan Okafor dokunarak topu ağlara gönderdi. (0-1).

Dk.45: Debola’nın kale sahasına kestiği topa Ndue dokunamadı.

İlk yarı, 1-0 Doğan Türk Birliği’nin üstünlüğünde kapandı.

Dk.48: Ahmet Can’ın kullandığı köşe vuruşunda, önce Ndue ardından Mamadou’nun kafa vuruşlarında top az farkla yandan auta çıktı.

Dk.65: Koral’ın sert şutunda kaleci Ferhat topu kornere çeldi. Aydın’ın kullandığı köşe atığında topa iyi yükselen Hasan kafayla topu ağlara yolladı. (0-2).

Dk.73: Ceza sahası hemen dışından kazanılan serbest vuruşta Ahmet Can ön direğe ortaladı, Debola’nın vuruşunda kaleci Ozan’dan dönen topu Ndue tamamladı. (1-2).

Dk.77: Sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yerden sert bir şut çıkaran Selim topu filelerle buluşturdu. (1-3).

Dk.83: Debola’nın sağ çaprazdan şutunda top yan ağlarda kaldı.

Karşılaşma 3-1 Doğan Türk Birliği galibiyetiyle sonuçlandı.