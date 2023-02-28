Doğancı transferleriyle gövde gösterisi yaptı

Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2.ligde mücadele edecek olan batı bölgesinin köklü kulüplerinde Doğancı yeni sezon öncesinde çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ederken, yaptığı transferlerle de dikkat çekiyor. Yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan ve hazırlıkları bu yönde sürdüren Doğancı Spor Kulübü başkanı Cemal Tabak yönetimi, iş insanı Yüksel Alpcan ile de yapmış oldukları güçlü sponsorluk anlaşmasıyla birlikte düğmeye basarak, transfer döneminde de yapmış olduğu dikkat çekici transferlerle de adeta gövde gösterisi yaptı.

Transfer Taarruzu

Doğancı Spor Kulübü başkanı Cemal Tabak yönetimi, takımı emanet edecek antrenörleri de belirleyerek teknik direktör Sayıner Seyitler, antrenör Azmi Coşkun, Aykut Esmeraslan, kaleci antrenörü Aziz Attila ile anlaşmaya varılarak geniş bir teknik ekip çalışılacak. Zümrütköy’den bonservisli transfer edilen Besim Aykanat’la ilk transferi gerçekleştiren Doğancı’da transfer taarruz devam ederek takımın mevcut kadrosuna takviyeler yapılmaya devam ediliyor.

Önemli İsimlerle Transfer Edildi

Bu sezon ligde şampiyonluk parolası ile başlayacak olan Doğancı Spor Kulübü başkanı Cemal Tabak, yöneticilerden Ozan Tabak, Onur Tümtürk yönetiminde Bostancı Bağcıl’dan Muhsin Dallı, Yeşilyurt’dan Özder Kızıler, Gayretköy’den Barış Kurt, Fevzi Hışır bonservisli olarak, Lefke’den Mehmet Toros, Hüseyin Karava, Berk Öreç, Binatlı’dan İsmail Kardayı, Bostancı Bağcıl’dan Kemal Yılmazoğlu, Dilekkaya’dan Yücel Yıldırım kiralık olarak attıkları imzalarla resmen Doğancı’ya transfer oldu. Doğancı Spor Kulübü başkanı Cemal Tabak yönetimi, transfer etmiş olduğu 11 futbolcu ile gücüne güç katarak sponsoru iş insanı Yüksel Alpcan ve taraftarlarıyla birlikte hedefe kilitlenmiş durumda.