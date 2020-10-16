Doğan hazırlık maçında Lefke’yi 4 golle geçti

Süper Lig ekiplerinden Doğan Türk Birliği ve Lefke hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Girne’de Pia Bella sahasında oynanan maçı Doğan Türk Birliği 4-1 kazandı.

Henüz futbol federasyonunun futbol takvimi ile ilgili açıklama yapmadığı ülkemizde pandemiden sonra ilk kez federasyonun görevlendirdiği bir hakem hazırlık maçı yönetti ve bir maç oynandı. Karşılaşmada Doğan Türk Birliği geniş kadrosu ile dikkat çekti.

Doğanın Türk Birliği’ne galibiyeti getiren golleri Doğukan, Hamit, Ahmet, Billy atarken Lefkenin tek golü Yılmaz’dan geldi.