Doğan final kapısını araladı

Kıbrıs Kupası yarı final ilk karşılaşmasında Süper Lig lideri Yenicami lig üçüncüsü Doğan Türk Birliği’ni ağırladı.
Yer: Atatürk Stadı
Hakemler: Mehmet Sezener, Ferhat Tuna, Mehmet Ekşici
Yenicami 2-3 Doğan Türk Birliği
Ozan moroğlu Ozan Mercan
Eray Halil Quadrı Raheem
(Dk.66 Yasin) Kenan Oshan
Emin Atabek Çağrı Kıral
Salih Güvensoy Koral Saymaz
(Dk.80 Hasan Ulukök) Aydın Aygın
Farouk Dadzıe Bayram Anday
Hascan Kırmaz İbrahim Çıdamlı
Ünal Kaya Eko Barıne
Tansel Ekingen (Dk.89 Emek)
(Dk.82 Mustafa) Onyekachı Okafor
Mehmet Altın (Dk.90 Yiğitcan)
John Ebuka Okoye Cemal Yaşınses
Kenneth Ngwoke (Dk.83 Ali Savaşan)
Goller:
Dk.16 Kenneth Ngwoke Dk.10 Eko Barine
Dk.38 Kenneth Ngwoke Dk.61 Onyekachı Okafor
– Dk.90 Ali Savaşan
Kıbrıs Kupası yarı final ilk karşılaşmasında Süper Lig lideri Yenicami lig üçüncüsü Doğan Türk Birliği’ni ağırladı.
Doğan’da Sercan, Serhan ve Ahmet Sönmez sakatlıkları nedeniyle forma giyemediler. Karşılaşma deplasman ekibi DTB’nin 3-2 galibiyetiyle son buldu. 10.dakikada Eko’nun golüyle Doğan 1-0 öne geçti. 16.dakikada John’un ortasında Kenneth vurdu ve skoru 1-1 yaptı. 30.dakikada Aydın’ın vuruşunda Ozan topu kornere çeldi. 38.dakikada Hascan’ın ortasında Kenneth vurdu ve Yenicami’yi 2-1 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla geçildi. 61.dakikada Okafor’un uzaktan vuruşu gol oldu ve Doğan durumu 2-2 yaptı. 90.dakikada kornerden gelen topu kafayla ağlara gönderen Ali skoru belirledi. (2-3). Böylece deplasmanda galip gelen Doğan 24 Nisan’da oynanacak olan 2.maçta final için avantaj sağlamış oldu.