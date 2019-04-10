Doğan final kapısını araladı

Kıbrıs Kupası yarı final ilk karşılaşmasında Süper Lig lideri Yenicami lig üçüncüsü Doğan Türk Birliği’ni ağırladı.

Yer: Atatürk Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Ferhat Tuna, Mehmet Ekşici

Yenicami 2-3 Doğan Türk Birliği

Ozan moroğlu Ozan Mercan

Eray Halil Quadrı Raheem

(Dk.66 Yasin) Kenan Oshan

Emin Atabek Çağrı Kıral

Salih Güvensoy Koral Saymaz

(Dk.80 Hasan Ulukök) Aydın Aygın

Farouk Dadzıe Bayram Anday

Hascan Kırmaz İbrahim Çıdamlı

Ünal Kaya Eko Barıne

Tansel Ekingen (Dk.89 Emek)

(Dk.82 Mustafa) Onyekachı Okafor

Mehmet Altın (Dk.90 Yiğitcan)

John Ebuka Okoye Cemal Yaşınses

Kenneth Ngwoke (Dk.83 Ali Savaşan)

Goller:

Dk.16 Kenneth Ngwoke Dk.10 Eko Barine

Dk.38 Kenneth Ngwoke Dk.61 Onyekachı Okafor

– Dk.90 Ali Savaşan

Kıbrıs Kupası yarı final ilk karşılaşmasında Süper Lig lideri Yenicami lig üçüncüsü Doğan Türk Birliği’ni ağırladı.

Doğan’da Sercan, Serhan ve Ahmet Sönmez sakatlıkları nedeniyle forma giyemediler. Karşılaşma deplasman ekibi DTB’nin 3-2 galibiyetiyle son buldu. 10.dakikada Eko’nun golüyle Doğan 1-0 öne geçti. 16.dakikada John’un ortasında Kenneth vurdu ve skoru 1-1 yaptı. 30.dakikada Aydın’ın vuruşunda Ozan topu kornere çeldi. 38.dakikada Hascan’ın ortasında Kenneth vurdu ve Yenicami’yi 2-1 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla geçildi. 61.dakikada Okafor’un uzaktan vuruşu gol oldu ve Doğan durumu 2-2 yaptı. 90.dakikada kornerden gelen topu kafayla ağlara gönderen Ali skoru belirledi. (2-3). Böylece deplasmanda galip gelen Doğan 24 Nisan’da oynanacak olan 2.maçta final için avantaj sağlamış oldu.