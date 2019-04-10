FutbolSpor

Doğan final kapısını araladı

10 Nisan 2019

Kıbrıs Kupası yarı final ilk karşılaşmasında Süper Lig lideri Yenicami lig üçüncüsü Doğan Türk Birliği’ni ağırladı.

Yer: Atatürk Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Ferhat Tuna, Mehmet Ekşici

Yenicami 2-3 Doğan Türk Birliği

Ozan moroğlu Ozan Mercan

Eray Halil Quadrı Raheem

(Dk.66 Yasin) Kenan Oshan

Emin Atabek Çağrı Kıral

Salih Güvensoy Koral Saymaz

(Dk.80 Hasan Ulukök) Aydın Aygın

Farouk Dadzıe Bayram Anday

Hascan Kırmaz İbrahim Çıdamlı

Ünal  Kaya Eko Barıne

Tansel Ekingen (Dk.89 Emek)

(Dk.82 Mustafa) Onyekachı Okafor

Mehmet Altın (Dk.90 Yiğitcan)

John Ebuka Okoye Cemal Yaşınses

Kenneth Ngwoke (Dk.83 Ali Savaşan)

Goller:

Dk.16 Kenneth Ngwoke Dk.10 Eko Barine

Dk.38 Kenneth Ngwoke Dk.61 Onyekachı Okafor

Dk.90 Ali Savaşan

Kıbrıs Kupası yarı final ilk karşılaşmasında Süper Lig lideri Yenicami lig üçüncüsü Doğan Türk Birliği’ni ağırladı.

Doğan’da Sercan, Serhan ve Ahmet Sönmez sakatlıkları nedeniyle forma giyemediler. Karşılaşma deplasman ekibi DTB’nin 3-2 galibiyetiyle son buldu. 10.dakikada Eko’nun golüyle Doğan 1-0 öne geçti. 16.dakikada John’un ortasında Kenneth vurdu ve skoru 1-1 yaptı. 30.dakikada Aydın’ın vuruşunda Ozan topu kornere çeldi. 38.dakikada Hascan’ın ortasında Kenneth vurdu ve Yenicami’yi 2-1 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla geçildi. 61.dakikada Okafor’un uzaktan vuruşu gol oldu ve Doğan durumu 2-2 yaptı. 90.dakikada kornerden gelen topu kafayla ağlara gönderen Ali skoru belirledi. (2-3). Böylece deplasmanda galip gelen Doğan 24 Nisan’da oynanacak olan 2.maçta final için avantaj sağlamış oldu.

Etiketler


İlgili Makaleler

MTG finale yakın

10 Nisan 2019

Turkcell Girne Yarı Maratonuna, Limasol Grup desteği!

10 Nisan 2019

Alman basketbolcu Nowitzki’den potaya veda

10 Nisan 2019

Beşiktaş, Ljajic için Torino ile masaya oturuyor

10 Nisan 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı