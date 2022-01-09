DKB: Ülkenin en önemli ve acil gereksinimlerinden birisi Devrimci Komünist Parti’nin yeniden örgütlenmesi

Devrimci Komünist Birlik, ülkenin en önemli ve acil gereksinimlerinden birisinin Devrimci Komünist Parti’nin yeniden örgütlenmesi olduğuna dikkat çekti.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, birliğin 10. yaşını kutladığına işaret edilerek, iİleri bilinçli işçi önderleri, devrimci aydınlar ve gençlerin Devrimci Komünist Parti’yi örgütlemek için bir araya gelmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, “Ülkemizi emperyalist kuşatmadan ve bölünmeden kurtaracak ve sınıfsız, sömürüsüz özgür bir ülke kurmamızı sağlayacak olan ancak böylesi bir örgütlenmedir” ifadelerine yer verildi.