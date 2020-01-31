Dizdarlı’dan Dikkat Çekici Uyarılar

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Emekli Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, Dünya Sağlık Örgütü’nün küresel acil durum ilan ettiği korona virüsüyle ilgili dikkat çekici uyarılarda bulundu.

“Virüsler sınır tanımaz. Eninde sonunda bizim kapımıza da gelecektir” diyen Dizdarlı, bu konuda hazır olunması gerekliliğine işaret ederek, “hastalığı yayılmadan durdurmalıyız” dedi.

Sosyal medya hesabından yapılması gerekenlerle ilgili görüşlerini paylaşan Dr Dizdarlı, şunları öne çıkarıyor;

1. Bakanlık, lokalizasyon olarak en uygun yer olan Pendaya hastanesinin bir bölümünü bu ise ayırmalı. En az 2 yogun bakim unitesini orada hazır bulundurmalıdır.

2. Son bir ay içerisinde Çin’e giden butun vatandaşlar bu merkeze çağırılıp fiziki ve labaratuvar muayenesinden geçirilmelidir.

3. Çin ve yakın coğrafyadan gelen insanlar önce , fiziki ve labaratuvar muayeneleri olumlu bulunana kadar Pendaya hastanesinde karantinada tutulmalıdır.

4. Yukarıdaki öneriler hızla bakanlığın Salgın hastalıklar komitesinde görüşülüp değerlendirilmeli katkılar sağlanarak uygulamaya konulmalıdır.