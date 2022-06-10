Diyarbakır’da 5×80 Metrede Türkiye birinciliği ve KKTC rekoru geldi

Milli Eğitim Bakanlığı ile KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde geçtiğimiz ay düzenlenen

Ortaokullar Atletizm Finallerinde şampiyon olan Şht. Turgut Otrtaokulu erkek takımı Türkiye’de de fırtına gibi esiyor.

Türkiye şampiyonasında Diyarbakır’da atletizm birinciliklerinde Şht. Turgut Ortaokulu Erkek takımı 5×80 metrede birincilik elde ederken genel klasmanda Türkiye dördüncüsü oldu.

Erkek bayrak takımı 5×80 metrede 48.57 derece ile Türkiye birincisi oldu. Bu derece yeni KKTC okullar rekoru oldu. Eski rekor 48:76 ile yine Şht. Turgut Ortaokulu’na aitti.

Takım sporcularından Çınar Akargöl gülle atmada 12:10 derece ile Türkiye ikincisi oldu. Fotoğrafta Çınar Akargöl hocaları ile birlikte görülüyor