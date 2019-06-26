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“Diyabetle Kaliteli Yaşam Yaz Kampı” başladı

26 Haziran 2019

Diyabet Derneği’nin “Diyabetle Kaliteli Yaşam Yaz Kampı” başladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, doğru beslenme ve hareketli yaşam ile diyabetin kontrol edilebilmesi yönünde yaşam tarzı değişikliğinin teşvik edildiği kamptaki anlatımlarda birinci konuk Prof. Dr. Tamer Yılmaz ve ikinci konuk Uz. Fizyoterapist İlker Yatar oldu.

28 Haziran’a kadar Salamis Bay Conti Resort Hotel’de yer alacak “Diyabetle Kaliteli Yaşam Yaz Kampı”na 83 kişi, eğitimci olarak dört profesör, bir doçent, üç doktor katılıyor.

Bir hemşirenin sürekli kalacağı kampta her gün kan şekerleri farklı öğünlerde açlık ve tokluk olarak ölçülüp değerlendirmeler yapılıyor.

Üç aylık şeker ölçümü için de kan örnekleri alındı. Kampın ikinci günü Dr. Şerife Özhuy tarafından göz dibi kontrolleri de yapıldı.

Yaşam tarzı değişikliğinin teşvik edilmesine yönelik oluşturulan eğitim programı yanında sabah yürüyüşleri, havuz başında çim alanda egzersiz hareketleri ile sosyal etkinlikler de yapılıyor.

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