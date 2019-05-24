Kıbrıs

Dışişleri Bakanı Özersay Rusya Büyükelçisiyle görüştü

24 Mayıs 2019
Kudret Özersay

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Rusya Federasyonu Büyükelçisi Stanislav Viliorovich Osadchiy ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Özersay, Rus Büyükelçiyle, özellikle son zamanlara Doğu Akdeniz bölgesinde meydana gelen askeri hareketlilik ve bu bağlamda Kıbrıs Rum tarafının silahlanma da dahil olmak üzere gerginlik arttırıcı faaliyetleri ve Kıbrıs sorununda gelinen son aşama konusunda görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Görüşmede, KKTC’de yaşayan Rusya Federasyonu vatandaşlarının sorun ve talepleri de ele alındı.

 

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