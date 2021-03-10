Dişi kurbağaların erkeklerin çiftleşme çağrısını duymak için “gürültü önleyici kulaklık” taktığı ortaya çıktı

Bilim insanları, Amerikan yeşil ağaç kurbağası dişilerinin, potansiyel erkeklerin çiftleşme çağrılarını duyabilmek için akciğerini kullanarak bir nevi gürültü önleyici kulaklık taktığı sonucuna vardı.

Birçok erkek kurbağa çiftleşme hedefine ulaşabilmek için tek bir yerde toplanıp eş adaylarına sesli sinyal gönderiyor. Ancak bu gerçek, bir soruyu da gündeme getiriyor: Bir dişi, diğer kurbağa türlerinin sesleri de dahil olmak üzere tüm alakasız arka plan gürültüsü içinden kendi türüne uygun bir erkeği nasıl duyuyor ve buluyor?

Current Biology dergisinde 4 Mart’ta yayımlanan çalışmaya göre, Amerikan yeşil ağaç kurbağası türündeki dişiler akciğerlerini şişirerek, kulakzarının çevresel gürültüye duyarlılığını belirli bir frekans aralığında azaltıyor ve bu yöntem kendi türlerindeki erkeklerden gelen çağrıları duyabilmeleri için dış sesin sıfırlanmasını sağlıyor.

EurekAlert’in haberine göre çalışmanın başyazarı Norman Lee, “Esas itibarıyla akciğerler, diğer birçok türden erkeklerin aynı anda yaptığı üreme çağrısı korosu başta olmak üzere, kulakzarının dışarıdaki gürültüye vereceği tepkiyi etkisiz kılıyor” dedi.

Minnesota Üniversitesi’nden kıdemli yazar Mark Bee de “Bu durum, bazı işitme cihazlarında ve koklear implantlarda uygulanan spektral kontrast arttırmaya yönelik sinyal işleme algoritmalarına benziyor” ifadesini kullandı ve söz konusu mekanizmayı gürültü önleyici kulaklıkların çalışma şekline benzetti.

Popular Science’ın haberine göre Florida Üniversitesi ve Florida Doğa Tarihi Müzesi’nde herpetolog olan David C. Blackburn ise söz konusu makalenin, araştırmacıların kurbağalara sadece laboratuvarda değil, aynı zamanda sahada nasıl baktığına dair yeni fırsatlar açabileceğini söyledi.

Blackburn, özellikle de kurbağaların akciğerlerinin hiçbir zaman özel bir ilgi konusu olmadığını çünkü diğer amfibilerin ve sürüngenlerin ciğerlerinin yanında çok basit bulunduklarını belirtti.