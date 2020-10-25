Diş Tabipleri Odası’nda yeni başkan Asvaroğlu

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası’nda dün yapılan 9. Olağan Gelen Kurul’da başkanlığa Dt. Kaan Asvaroğlu getirildi.

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası’nda dün yapılan 9. Olağan Gelen Kurul’da başkanlığa Dt. Kaan Asvaroğlu getirildi. Odadan yapılan açıklamaya göre, Divan Başkanlığını Dt. Hüseyin Bıçak, sekreterliklerini Dt. Gülizar Büyüktepe ve Dt. Hayriye Tümer’in yaptığı genel kurul 62 diş hekimin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanlığına tek aday olan Dt. Kaan Asvaroğlu oybirliğiyle seçildi. Yönetim Kurulu üyeliğine Dt. Aysa Ayalı, Dt. Hayriye Tümer, Dt. Gülizar Büyüktepe, Dt. Gizem Dimililer, Dt. Nermin Yönel, Dt. Ertuğ Çulluoğlu; Yönetim Kurulu yedek üyeliğine Dt. Erim Tandoğdu, Dt. Sadık Hikmet Uluçam ve Dt. Meryem Hürbağ getirildi.

Denetleme Kurulu ise Dt. Filiz Besim, Dt. Sami Solyalı, Dt. Hüseyin Özen; Denetleme Kurulu yedek üyeliğine Dt. Hüseyin Bıçak seçildi.