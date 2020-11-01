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Dilay Kemer son yolculuğuna uğurlandı

1 Kasım 2020
Dilay Kemer





İstanbul’da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer, memleketi Antalya’da toprağa verildi. Dilay Kemer’in, babasından tarhana çorbası istediği, ancak içemeden yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.







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1 Kasım 2020

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