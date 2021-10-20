Dikmen ve Minareliköy’de sanal bahisten 2 kişi tutuklandı.

Polis basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre bugün, Dikmen ve Minareliköy’de, Mali Suçlularla Mücadele Şube Amirliği tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, T.A.(K-41) ve F.A.(K-33)’nın; yasadışı bahis ve kumar oynatılan bir internet sitesine canlı destek (call center) hizmeti vermek suretiyle Beden Eğitimi ve Spor Yasası ile Şans Oyunları Yasasına aykırı harekette bulundukları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.