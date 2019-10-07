Dikkatsizlik çarpışmaya neden oldu: 2 yaralı!

Lefkoşa – Mağusa Anayolu Turunçlu yol kavşağında dikkatsizlik sonucu meydana gelen çarpışmada iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nda alınan bilgiye göre, Bugün saat 16.00 sıralarında Lefkoşa – Mağusa Anayolu Turunçlu yol kavşağında Mağusa istikametinden gelerek Kurudere köyüne dönüş yapmak isteyen ES 336 plakalı araç sürücüsü Aysel NALBANTOĞLU (K-19) dikkatsizliği sonucu trafik sığınma adasında durmayarak Kurudere köy istikametine doğru anayola giriş yapması sonucu o esnada Mağusa istikametine doğru seyreden Müslüm ULUTAŞ (E-54) yönetimindeki EN 085 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Çarpmanın etkisiyle savrulan ES 336 plakalı araç ön kısmı ile yol kenarında bulunan elektrik direğine çarpmıştır. Kaza sonucu ES 336 plakalı araç sürücüsü ve EN 085 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Nezahat ULUTAŞ(K-50)’ın Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Polis soruşturması devam ediyor.