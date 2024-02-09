Dijital Cüzdan Paycell Kıbrıs ile Koopbank iş birliği gerçekleşti!

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Paycell Kıbrıs uygulaması ile Koopbank’ın HEPi Pos’la QR ödeme sistemi üzerine iş birliği protokolü imzalandı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in adamıza kazandırdığı, fatura ödemesi, alışveriş, para transferi gibi birçok işlemi güvenle yapabildiğiniz dijital cüzdan uygulaması Paycell Kıbrıs yapılan iş birliği ile HEPi Pos’un olduğu her yerde QR kod ile kullanılabilecek.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, geçtiğimiz sene hayata geçirdiği dijital cüzdan uygulaması Paycell Kıbrıs hizmeti kapsamında Koopbank ile protokol imzaladı. Dijital fatura ödemesi, alışveriş, para transferi gibi birçok işlemi güvenle yapabileceğiniz hatta çocukların kantinlerde ödeme yapabileceği Paycell Kıbrıs uygulaması, Koopbank QR Pos ile hizmet sunuyor. İmzalanan protokol, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ile Koopbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman arasında imzalandı. Protokolde aynı zamanda, Koopbank Genel Müdür Yardımcıları Öztan Güröz, Nevzat Üstün, Kemal Özçınar, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Emrah Doğan, Finansal Risk Yönetim Müdürü Esin Rodoplu Kablan, Paycell Ürün Yöneticisi Ezgi Taptık ve Avukat Işılay Ever yer aldı.

“QR ile kolay ödeme”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, protokol sırasında gerçekleştirdiği konuşmasında, Paycell ve Koopbank iş birliği ile ilgili kısa bilgi paylaştı. Açıklamasında, kredi kartı kullanım alışkanlıklarının günden güne değiştiğine ve dijitalleştiğine değinen Küçüközdemir, Paycell’in hızlı, kolay ve güvenli bir uygulama olduğunu vurguladı. Küçüközdemir açıklamasında şunlara değindi: “Adada temassız ve güvenle QR ile ödeme alışkanlığının gelişeceğine inanıyoruz. Hedefimiz, kişilerin teknoloji ve dijitalleşme sayesinde işlerini kolaylaştırmak ve dijital cüzdan ile çağı yakalayarak yeni nesil ödeme trendlerini benimsemeleridir. Ada genelinde 1500’den fazla QR ile ödeme noktası sunarak bu hedefimiz için teknik altyapıyı sağlamanın gururunu yaşıyoruz. İş ortağımız Koopbank’a bu birliktelik için teşekkür ediyoruz.”

“Finansal teknolojiler alanında güçlerimizi birleştirdik”

Koopbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman da Koopbank’ın bugüne değin sektördeki en yeni uygulamaları başlatmada öncü olduğunu ve örnek çalışmalara imza attığını belirterek, Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Koopbank’ın yapmış olduğu Paycell Kıbrıs-HEPi iş birliği ile finansal teknolojiler alanındaki iki uygulamanın güçlerini birleştirdiğini ifade etti. Paycell Kıbrıs mobil uygulaması ile Koopbank POS’ları üzerinde QR (kare kod) ile ödeme yapılabilecek yepyeni bir imkân sunulduğunu söyleyen Ataman, “Mobil cüzdanlar artık kartların ve nakitin yerini çok hızlı bir şekilde alıyor, bu nedenle Kuzey Kıbrıs Turkcell ile iş ortaklığımızı çok değerli buluyoruz. Alanındaki güçlü iki kurumun bu iş birliğinden Koopbank ya da Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterisi olsun ya da olmasın tüm halkımız yararlanabilecektir” dedi.

Paycell Kıbrıs uygulamasını http://kktcll.co/paycell linkinden indirip Cüzdan oluşturabilir, işlemlerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi için de kktcell.com/paycellkibris linkini tuşlayabilirsiniz.