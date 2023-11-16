Devlet Piyangosu’nun 15 Kasım Özel Çekilişinde büyük ikramiye Gazimağusa’da satılan bilete çıktı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Kasım 16, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısSürmanşet

Devlet Piyangosu’nun 15 Kasım Özel Çekilişinde büyük ikramiye Gazimağusa’da satılan bilete çıktı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Devlet Piyangosu’nun 15 Kasım Özel Çekilişinde büyük ikramiye Gazimağusa’da satılan bilete çıktı

Devlet Piyangosu’nun 15 Kasım Özel Çekilişinde 3 milyon TL’lik büyük ikramiye, Gazimağusa ajanı Aydın Solak tarafından satılan “40396” numaralı bilete isabet etti.

Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, bir sonraki çekiliş yılbaşı gecesi yapılacak.


31 Aralık çekilişinde büyük ikramiye 5 milyon TL ve toplam ikramiye 13 milyon 173 bin 750 TL olacak. Bilet fiyatının 150 TL olarak belirlendiği çekiliş biletleri bugünden itibaren satışa sunuldu.

Açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabileceği hatırlatılarak “Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.” uyarısında bulunuldu.

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Tags:15 kasımDevlet Piyangosu
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