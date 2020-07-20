Devlet Piyangosu çekilişi gerçekleştirildi

Devlet Piyangosu’nun 20 Temmuz 2020 Özel Çekilişi gerçekleşti.

20 Temmuz Özel Çekilişinde 750.000 TL’lik büyük ikramiye, Güzelyurt bayisi Safiye Kolcu tarafından satılan “27680” numaralı bilete isabet etti.

Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 20 Temmuz 2020 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 750.000TL’lik büyük ikramiye “27680” numaralı bilete isabet etti.

Sıradaki çekiliş 8 Ağustos’da

8 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 600.000TL ve toplam ikramiye 1.045.200 TL olacak. Bilet fiyatı 20 TL olarak yarından (21 Temmuz 2020) itibaren satışa sunulacak.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresten biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

20 Temmuz 2020 tam liste

750,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar 27680

50,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar 35585

25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar 29933

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar 78151

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar 28940 39432 65341 66555

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar 14950 49700 65486 68435 69225

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar 11810 19769 22951 25430 39172 45694 53932 58223 66249 71192 84584 88594 96503 96684 97048

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar 08617 11036 12321 16942 19979 20269 24380 24760 25807 29143 43996 51962 56152 66192 72666 73442 87213 90068 97260 98542

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar 03861 25728 34953 37214 44615 45455 49652 49781 50676 61860 64199 70866 72269 72988 78012 80252 85763 91407 91781 96659

750 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar 07680 17680 20680 21680 22680 23680 24680 25680 26680 27080 27180 27280 27380 27480 27580 27600 27610 27620 27630 27640 27650 27660 27670 27681 27682 27683 27684 27685 27686 27687 27688 27689 27690 27780 27880 27980 28680 29680 37680 47680 57680 67680 77680 87680 97680

Son 3 Rakamına Göre 75 TL İkramiye Kazanan Numaralar 384 565

Son 2 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar 72 84