Kıbrıs

Devlet Piyangosu çekilişi gerçekleştirildi

20 Temmuz 2020 tam liste

20 Temmuz 2020
Devlet Piyangosu, 20 Temmuz Özel Çekilişi, 750.000 TL, Güzelyurt bayisi Safiye Kolcu, Piyangolar Birimi

Devlet Piyangosu’nun 20 Temmuz 2020 Özel Çekilişi gerçekleşti.

20 Temmuz Özel Çekilişinde 750.000 TL’lik büyük ikramiye, Güzelyurt bayisi Safiye Kolcu tarafından satılan “27680” numaralı bilete isabet etti.

Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 20 Temmuz 2020 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 750.000TL’lik büyük ikramiye “27680” numaralı bilete isabet etti.

Devlet Piyangosu, 20 Temmuz Özel Çekilişi, 750.000 TL, Güzelyurt bayisi Safiye Kolcu, Piyangolar Birimi

Sıradaki çekiliş 8 Ağustos’da

8 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 600.000TL ve toplam ikramiye 1.045.200 TL olacak. Bilet fiyatı 20 TL olarak yarından (21 Temmuz 2020) itibaren satışa sunulacak.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresten biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

20 Temmuz 2020 tam liste

750,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
27680
50,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
35585
25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
29933
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
78151
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
28940
39432
65341
66555
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
14950
49700
65486
68435
69225
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
11810
19769
22951
25430
39172
45694
53932
58223
66249
71192
84584
88594
96503
96684
97048
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
08617
11036
12321
16942
19979
20269
24380
24760
25807
29143
43996
51962
56152
66192
72666
73442
87213
90068
97260
98542
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03861
25728
34953
37214
44615
45455
49652
49781
50676
61860
64199
70866
72269
72988
78012
80252
85763
91407
91781
96659
750 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
07680
17680
20680
21680
22680
23680
24680
25680
26680
27080
27180
27280
27380
27480
27580
27600
27610
27620
27630
27640
27650
27660
27670
27681
27682
27683
27684
27685
27686
27687
27688
27689
27690
27780
27880
27980
28680
29680
37680
47680
57680
67680
77680
87680
97680
Son 3 Rakamına Göre 75 TL İkramiye Kazanan Numaralar
384    565
Son 2 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
72   84
Son 1 Rakamına Göre 25 TL İkramiye Kazanan Numaralar
0    6


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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