Kıbrıs

Devlet Piyangosu çekildi… 900 bin TL “41167” numaralı bilete isabet etti

19 Ocak 2020

Devlet Piyangosu’nun dün akşamki çekilişinde 900 bin TL’lik büyük ikramiye, 41167 numaralı bilete isabet etti.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin dün akşamki çekilişle ilgili yaptığı yazılı açıklamaya göre, büyük ikramiyenin isabet ettiği “41167” bilet Lefkoşa bayisi Hasan Sağol tarafından satıldı.

Devlet Piyangosu’nun 28 Ocakta yapılacak bir sonraki çekilinde büyük ikramiye 300 bin TL, bilet fiyatı da 20 TL olacak. Biletler, yarın itibarıyla satışa sunulacak.

Piyangolar Birimi’nin açıklamasında, çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere kurumun resmi web sitesi piyangolar.gov.ct.tr adresinden ulaşabileceği belirtildi; vatandaşlara, “Biletlerinizi resmi adresimizden kontrol etmeden atmayınız” uyarısında bulunuldu.



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