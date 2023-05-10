Devlet Piyangosu 500 Bin talihlisi Gönyeli’den!

Devlet piyangosu 8 Mayıs 2023 tarihli çekilişte 500 bin TL kazananı ikramiyesini bugün teslim aldı.

500 Bin TL’lik büyük ikramiyeyi; şanslı vatandaşımız, Gönyeli sakinlerinden Selda Ruhi teslim aldı. Şanslı bilet, Girne bayisi Mehmet Bağseven tarafından satılan “26676” numaralı bilete isabet etmişti.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.