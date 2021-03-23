Devlet, Mustafa Çelik’e borçludur

İmkanların kısıtlı olduğu ortamda bir avuç insanla başladığı Tekerlekli Sandalye Basketbolunda bir devrim yaratan ve Mustafa Çelik ve arkadaşlarını önceki akşam BRT 1 HD’de Potanın Nabzı’nda konuk ettik.

1993 yılından itibaren başlayan serüvende neler yaşandığını o dönemin tanıkları Yeşim Tunceli Orçun Kamalı ve Günay Kibrit ve tabi ki ben ekranlardan anlattık.

Üç isim de BRT eski Müdürü rahmetli İsmet Kotak’ın yaptığı araba alımı kampanyasını da unutmadıklarını belirttiler.

Dünyaya açılan tek spor olan Tekerlekli Sandalye Basketbolunun vizyonunu bugünkü “federasyonlar” akıllarından bile geçirmediler. Ne anlı şanlı Futbol, ki CONİFA’dan öteye gidemedi ama bu ülkenin sporunun büyük parasını yemekten de durmuyor. Tabi ona yağ çeken siyasiler de başka bir olay.

Bu ülkeye Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Almanya, Hollanda, Türkiye İsrail, Polonya ve birçok ülkeden takımları KKTC’ye getirerek büyük turnuvalar yapan Engelliler Spor Federasyonu, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Liginin kurucusu, yine KKTC Engelliler Spor Federasyonu, Avrupa kupalarında yıllardır mücadele eden bu insanlar.

Sporu yönettiklerini sanan politikacıların akıllarından bile geçiremeyecekleri yapan yine rahmetli Mustafa Çelik ve arkadaşları oldular. O dönemde sıkıntılar içinde bunları yaptılar. Onlara inanan dönemin Cumhurbaşkanı rahmetli Rauf Denktaş, rahmetli babam İsmet Kotak, rahmetli Hasan Ramadan Cemil ve ailesi ile diğer iş adamları ile çıkılan yol. Bu çok önemli idi.

Üç isim de Mustafa Çelik ile gönül bağı kurduklarını bunu da kalpten yaptıklarını söylediler. Bu dönemde bunu kalpten yapan kişi sayısı az kaldı ama o dönemde yapılanlar ortada.

Programda Engelliler Spor Federasyonu eski başkanı ve oyuncu Günay Kibrit’in “Mustafa Çelik’in başlattığı ancak bitiremediği salon projesi için halktan 500 bin TL topladık ama pandemi nedeniyle o dönemin Başbakanı Ersin Tatar tarafından burası bizden istendi ve biz de verdik ama sayın Tatar bize yeni bir tahsis edeceğini de belirtti. Siyasiler bize söz verdiler bu salonun sözünü tutmalarını bekliyoruz.” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve spordan sorumlu bakan Erhan Arıklı, Mustafa Çelik adına yapılacak yeri gösterin ve yapın. Bunun takipçisi olacağım. Söz verdiyseniz yapacaksınız. Şansınız yok.

Yoksa yazmaya devam edeceğim. Benden söylemesi.